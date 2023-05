Fenolijn 14 mei 2023

De eerste wielewaal, piepende gierzwaluwen in de nok van een huis, de eerste jonge spreeuwen, de eerste klaprozen, een ringslang, een hoempende roerdomp bij een bruiloft en een eerste zomertortel. Het komt deze week allemaal voorbij op de Vroege Vogels fenolijn (het nummer is 035-6711338 ).

Emmy Holleman uit het Drentse Vledderveen: ‘Een paartje beflijsters, foeragerend in een weiland. Dat is bijzonder, want als je er een ziet dan zie je er meestal één. En dit waren er dus twee. Dubbel genieten!’. De beflijster lijkt op een merel, maar dan met een witte borstband. De grootste kans om de vogel in Nederland te zien is tijdens de voorjaarstrek. Veel exemplaren vliegen uiteindelijk door naar onder andere Schotland, Wales en Scandinavië om te broeden.