Fenolijn 14 juli 2024

Marja Lodewijk uit het Zeeuwse Renesse: ‘Vlakbij mijn huis heb ik gezien dat een nest huiszwaluwennest uitvloog. Uit het nest, woeps de lucht in, prachtig gezicht’. De huiszwaluw is een sterk zwart-wit getekende zwaluw, met een witte stuit en een vrij korte staart. Waar de boerenzwaluw in huizen en schuren broedt, nestelt de huiszwaluw alleen aan de huizen, dus aan de buitenkant. De zang van de huiszwaluw heeft wel wat weg van die van de boerenzwaluw. De huiszwaluw mist in ieder geval het rateltje waarmee de boerenzwaluw vaak een strofe afsluit.