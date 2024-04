Fenolijn 14 april 2024

Patrick Top: ‘Aan de oostrand van Almere Buiten op woensdagochtend het ratelende geluid van de eerste sprinkhaanzangers weer gehoord’. De zang van de sprinkhaanzanger lijkt sprekend op het geluid van een sprinkhaan. Verder valt de vogel niet op, hij heeft een onopvallend verenkleed. De vogel overwintert in Midden-Afrika (ten zuiden van de Sahara) en broedt in Nederland vanaf half mei tot midden juli. Het nest van de sprinkhaanzanger is een dik kommetje van grassen en bladeren, dat op of vlak boven de grond wordt gebouwd in dichte vegetatie.