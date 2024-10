Fenolijn 13 oktober 2024

Norbert uit Oostvoorne: ‘Het was een prachtige zonnige middag. Ik fietste terug vanuit het werk, langs het Oostvoornse meer, richting de Oostvoornse duinen en daar zag ik de eerste kramsvogels aankomen. Met een lichte tegenwind gingen ze richting de duinen op zoek naar allerlei heerlijks bessen en zaken van de duindoorn’. De kramsvogel is in Nederland vooral in het winterhalfrond te zien. Het roepje is opvallend, het is een soort ‘getjak’. Het handjevol aan kramsvogels dat in ons land broedt trekt in de winter weg naar België en Frankrijk. Terwijl de exemplaren uit Noord- en Oost-Europa onze kant op komen.