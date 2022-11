Fenolijn 13 november 2022

Op de fenolijn deze week veel meldingen van late bloeiers, zoals vogelwikke, margriet, korenbloem en kaasjeskruid. Mevrouw Lekkerkerk uit Emmen meldt: ‘Wij lopen in het bos in Rolde (Drenthe) en daar zien we nog dagkoekoeksbloemen staan. Heel mooi in de bloei’. De dagkoekoeksbloem is een vroege bloeier. Ze begint vaak al in april. De plant hoort tot de anjerfamilie en is te herkennen aan roze bloemen en behaarde bladeren en stengel.