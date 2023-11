Fenolijn 12 november 2023

Een laatste huiszwaluw, bomen in het geel en in het rood, een prik van een steekmug, veldleeuweriken en heel veel fruitvliegjes. Deze waarnemingen zijn te horen op de Vroege Vogels fenolijn (het nummer is 035-6711338 ).

Rens Pepels uit Bergen aan de Maas: ‘Sinds enkele dagen zijn er honderden houtduiven waargenomen op de akkers en velden in de omgeving van Bergen aan de Maas. Dit zijn wintergasten uit Oost-Europa, die hier enkele maanden zullen verblijven. In tegenstelling tot ‘onze’ houtduiven zijn deze exemplaren erg schuw, omdat ze geen mensen gewend zijn’. Een deel van de vogels die in Nederland hebben gebroed blijven ook in ons land. Een ander deel trekt weg richting Frankrijk en Spanje om daar te overwinteren.