Fenolijn 12 maart 2023

Hans Gartner uit het Friese Nes: "De dijk is een gatenkaas. Overal muizen blijkbaar. Nu begrijp ik ook waarom er de afgelopen week zoveel zilvermeeuwen waren op de dijk. Het was een gedekte tafel. Verderop loopt er een wit streepje op de dijk. Het blijkt een hermelijn. Voor hem is de tafel ook gedekt. Een hermelijn in winterkleed, geweldig!" Hermelijnen kleuren in de winter wit. Zomers hebben ze een bruine rug en een witte buik. De eerste overgangsvachten, met witte vlekken op de bruine rug, verschijnen in oktober. De eerste volledig witte dieren worden gezien in december en kunnen waargenomen worden tot en met maart. Een hermelijn is ongeveer zo lang als een konijn, maar veel slanker. In de zomer is de hermelijn te onderscheiden van de sterk gelijkende wezel door de zwarte staartpunt.