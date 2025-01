Fenolijn 12 januari 2025

Hein: ‘We zijn in de Ardennen en zijn gisteren op een wandeling ijshaar tegengekomen. Zo iets moois, nog nooit eerder gezien’. IJshaar of haarijs is een zeldzaam natuurlijk verschijnsel waarbij een haarachtige, wollige ijsstructuur ontstaat op dood en nat hout. Het is een verzameling van heel dunne, glanzende lange ijsdraden die met zo’n grote hoeveelheid uit stukken hout en takken komen dat het op een afstand haast lijkt of het wol is. Wat opvalt is dat je haarijs vooral kunt vinden bij een hoge luchtvochtigheid als het net een paar graden vriest en er geen sneeuw ligt. Vaak groeit het haarijs tot vele centimeters lang uit. IJshaar is heel teer en smelt na aanraking direct weg. Als ijshaar aan zonlicht wordt blootgesteld, zal het snel verdwijnen. IJshaar is daarom 's morgens vroeg of alleen op schaduwrijke plaatsen te vinden.