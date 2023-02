Fenolijn 12 februari 2023

Martin Kroon uit Leiden: ‘Het is stralend weer en ik sta aan de rand van het Wormer- en Jisperveld. Ik kijk nu over een weiland. Achterin honderden brandganzen. Maar wat zie ik dichterbij, allemaal wulpen. Ik heb ze daarnet geteld, het waren er 116. Het zijn dezelfde wulpen, die hier elk jaar opnieuw, op hetzelfde stukje weiland komen foerageren. Dit is puur genieten’. De wulp is een steltloper met een enorm lange kromme snavel. Die snavel buigt naar beneden: ‘de wulp kijkt naar zijn gulp’. In het voorjaar heeft hij een prachtige baltszang met aanzwellende fluittonen en lang aangehouden trillers. In de winter barst het van de wulpen in Nederland. Meer dan 100.000 exemplaren vind je dan in ons land. Terwijl het aantal broedparen juist flink is afgenomen, tot enkele duizenden.