Fenolijn 11 september 2022

Na weken van zonneschijn en hoge temperaturen brengen regenbuien de afgelopen dagen eindelijk wat verlichting aan de natuur. Al helpen die buiten nauwelijks om de extreme droogte te bestrijden. Op de Vroege Vogels fenolijn merk je dat de meteorologische herfst is begonnen. Vogels trekken weg en typische ‘najaarsplanten’ staan nu te bloeien. Verder trekkende tapuiten, bloeiende klimop, een oranje luzernevlinder en een laatste jonge gierzwaluw. Het komt allemaal voorbij op de fenolijn (het nummer is 035-6711338 ).

Gerard Eggens uit Emmeloord meldt: ‘In het Kuinderbos ben ik bij de zogeheten weidebeekjuffersloot. Tot en met augustus hebben we veel juffers hier gezien. Vandaag waarschijnlijk de laatste paring en ei-afzet van dit jaar gezien, van de weidebeekjuffer’. Deze blauwe metaalglanzende juffer komt met name in Oost-Nederland voor en is vaak te vinden in de buurt van stromend water. Het vrouwtje zet haar eitjes onder water af, in planten. Daarbij gaat de juffer soms helemaal kopje onder.