Fenolijn 11 juni 2023

Linda Molenaar uit Amsterdam: ‘Vandaag was het Frankendaelpark in Amsterdam een ware ‘Halloween scene’. Ik laveerde met mijn hoofd door de draden heen, want de kardinaalsmuts die was gewoon helemaal omgetoverd tot een soort dradenparadijs. Want daar hingen ‘kardinaals stippelmuts rupsen’ aan, die alle blaadjes hadden opgegeten’. Er zijn verschillende spinselmotten (in de wetenschap Yponomeuta-soorten genoemd), die veel op elkaar lijken. Ze komen voor in kardinaalsmuts, inheemse vogelkers, sleedoorn, meidoorn, lijsterbes, appel, krent en wilg. Het lijkt op een soort spinrag. De draden zijn niet plakkerig maar zijn wel behoorlijk sterk en taai. In de spinsels leven soms enorme aantallen rupsen maar de bomen hebben er geen last van. De rupsen vreten van het blad en maken de spinsels om zichzelf te beschermen tegen natuurlijke vijanden zoals vogels en sluipwespen. Er kunnen zoveel rupsen aanwezig zijn dat er kaalvraat optreedt en er geen blaadje meer aan de boom zit. De bladloze takken ingepakt met de witte spinsels, geven soms een spookachtig effect.