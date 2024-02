Fenolijn 11 februari 2024

Lykele Zwanenburg uit Dronten:’ Ik zag in het natuurgebied de Blaugerzen nabij Akmarijp, tussen een groep goudplevieren en kieviten, mijn eerste foeragerende groep van 17 kemphanen. De kemphanen waren grijs van kleur dus nog in het winterkleed’. Kemphanen zijn bekend door de fraaie voorjaarstooi van de mannetjes: een verenpak met een grote kraag, lange schouderveren en een imposante kuif. Vele kleuren komen voor: oranje, zwart, wit, gestreept of bont gevlekt. Elk mannetje ziet er anders uit, wat ongebruikelijk is.

© Kemphanen in Waalenburg. Foto: Eric Menkveld/Natuurmonumenten

Groot hoefblad

Marijke Deurloo: ‘Ik zag op mijn wandeling op de Strengen in Leiden, de eerste bloemen van het groot hoefblad staan’. Het groot hoefblad is een tweehuizige plant. Dat is een type plant waaraan alleen mannelijke óf alleen vrouwelijke bloemen groeien. De eerste bloeiwijzen komen begin februari uit de grond en worden algauw bijna een halve meter hoog. De bloemen groeien in dichte trossen met alleen buisbloemen die paars-roze of bleekgeel van kleur zijn.

Groot hoefblad © lwbusser