Fenolijn 11 december 2022

Dhr. Visser uit het Limburgse Heerlen meldt: ‘Ik keek omhoog vanwege een bekend geluid. Twee grote V-formaties met kraanvogels. Zijn het nu echt de laatste? In de categorie ‘geluiden waar het hart een sprongetje van maakt’ zal dat van de kraanvogel hoog scoren. De exemplaren die deze weken over Nederland trekken hebben waarschijnlijk gebroed in Scandinavië. Ze overwinteren onder meer in Spanje, waar ze leven van de eikels van de steeneiken.