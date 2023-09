Fenolijn 10 september 2023

Annelies Smit uit Zoeterwoude: ‘Er is bij ons in de schuur nog een heel nieuw nestje boerenzwaluwen uitgekomen. Dus terwijl wij ons al aan het voorbereiden waren op het vertrek van de zwaluwen hebben wij gewoon nog mini baby zwaluwen. Dus we kunnen nog even genieten!’. De meeste boerenzwaluwen, die in Nederland hebben gebroed trekken in september en oktober weg richting het zuiden. In die periode kunnen grote groepen zwaluwen gezien worden. Ze overwinteren met name in West- en Centraal-Afrika. In deze periode zijn ook doortrekkende exemplaren te zien, die bijvoorbeeld in Scandinavië hebben gebroed.