Fenolijn 10 november 2024

Een hommel op een bloeiende Oost-Indische kers, de eerste sijsjes, een laatbloeiend blauw druifje, duizenden kraanvogels, een dagpauwoog, een kwak in de esdoorn van de achterburen, een pluizige paardenbloem, drukke huismussen en een grote gele kwikstaart, midden in Ede. Deze waarnemingen zijn zondag te horen op de Vroege Vogels fenolijn (het nummer is 035-6711338 ).

Hans Gartner uit het Friese Nes: ‘We lopen op de dijk en de wereld is klein. Afgelopen nacht was er heel veel trek, van kolganzen in de mist. En vanuit zee komen honderden kolganzen het land op, volop roepend. De hele nacht ging dat door. En de vogels zitten laag. Er zitten ook waterrallen te roepen in het riet en ik zie een ijsvogel!’. De kolgans is een van de algemeenste overwinterende ganzen in Nederland. De vogel is te herkennen aan zijn witte snavelbasis, een roze snavel, oranje poten en zwarte strepen op de buik. De kolganzen die in Nederland overwinteren, zijn voor het overgrote deel afkomstig uit Noordwest-Rusland en Siberië. Van oktober tot maart overwinteren ze hier.