Fenolijn 10 maart 2024

Marja Lodewijk uit Renesse: 'Vandaag een ribes struikje met nu al bloemen. Verder in het duingebied de eerste graspiepers gehoord en gezien, een uitbundig baltsende kievit en een jodelende wulp'. De graspieper is inderdaad een vogel die voornamelijk in het gras zit en 'piep' zegt. Bij het opvliegen dan, want op de grond zijn de vogels muisstil. Broedt in allerlei open landschappen, maar is het talrijkst in open duinen. Hij is daar een belangrijke waardvogel voor de koekoek.