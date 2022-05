Fenolijn 10 april 2022

Het eerste bloeiende fluitenkruid, de eerste zingende fitis, een meerkoet met kuikens, kraanvogels en kikkerdril. Deze meldingen zijn zondag te horen op de Vroege Vogels fenolijn (het nummer is 035-6711338 ). Verder een mooi verhaal over een verdwaalde vleermuis, die wordt gered door een aantal brandweermannen.

Annemieke Ingelaat uit Nijmegen meldt: ‘gisteren was het koud, maar in de Heemtuin van het Goffertpark bloeit, vrolijk geel, de wilde brem’. Deze heester heeft de vorm van een bezem. Je vindt de brem (Cytisus scoparius) onder meer op verlaten akkers, heidevelden, langs wegen en spoorlijnen. De plant heeft groene, gladde, vertakte bladeren. De brem bloeit grofweg in april en mei. Uit onderzoek van Britse wetenschappers uit 2014 blijkt dat er cytisine zit in de brem. Dit stofje zou kunnen helpen bij het stoppen met roken. Het nuttigen van cytisine zou beter werken dan bijvoorbeeld het gebruik van nicotinekauwgom.

Brem © JohanEversFotografie

Boomschuim

Hester van der Weg meldt: ‘wij zagen op de lindeboom vlak tegenover ons raam een grote witte vlek. We dachten eerst dat het sneeuw was, maar dat was het niet. Het was boomschuim, nog nooit gezien!’. Boomschuim is uiteindelijk niets meer en niets minder dan regenwater dat op zijn weg naar beneden langs de stam van de boom allerlei stoffen opneemt. Zoals eiwitten uit algen aan de kust tot grote schuimvlokken op het strand worden opgeklopt, zo vormen de stoffen in het regenwater ook schuim. Eén van die stoffen, de zogeheten saponinen, maken dat schuim extra stabiel, waardoor het lang aan de voet van de boom kan blijven liggen.