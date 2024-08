Fenolijn 1 september 2024

Marijke Bakker: ‘Wij staan op de camping in Friesland. Een hele mooie waarneming hier! Op de camping staat een pruimenboom, en die was helemaal van boven tot onder bezet door wel 50 atalanta’s. Ik kon ze niet tellen. Het waren er zoveel, het was zo’n bijzonder spektakel, prachtig!’

De atalanta is een echte trekvlinder. De soort reist door heel Europa en in mei of juni komt hij binnen in Nederland. De zomers in Zuid-Europa zijn kurkdroog en ongeschikt om voldoende brandnetels voor de rupsen te leveren. Daarom trekt een deel van de vlinders de bergen in en een ander deel vliegt naar het noorden. In die gebieden is het vochtig genoeg voor brandnetels, dus kunnen de atalanta's zich daar goed voortplanten en hebben hun rupsen voldoende te eten.

Wespendieven op trek

Hans Gartner uit het Friese Nes: ‘Het is vroeg, maar er is al veel onderweg, vlinders, vogels, het is afgaand tij dus het maakt het allemaal weer makkelijker bereikbaar voor al die vogels. En daarnaast heb ik nu inmiddels mijn derde wespendief, die ook vanaf de kant van de Waddeneilanden hoog richting de kust komen. Het is de tijd van de wespendieven. Eerst de wespendieven, dan de buizerds. In Zuid-Zweden zijn twee dagen geleden duizenden wespendieven overgestoken, en zo ongeveer nu komen die hier ook langs’. De wespendief is een unieke roofvogel door zijn specifieke voorkeur voor voedsel. Zo eet hij graag honing, larven, poppen en volwassen wespen. Hij graaft ondergrondse nesten uit en door zijn stijve kopveren en dikke huid rondom zijn poten wordt hij niet lek gestoken. Zo tegen eind juli tot half september trekt deze vogel via Spanje en Portugal weg naar gebieden in tropisch Afrika. Dit om vervolgens tussen eind april tot begin juni weer terug te keren.

Wespendief vrouw © Ruwan Aluvihare