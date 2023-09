Fenolijn 1 oktober 2023

Thijs van der Hulst uit Warmond: ‘Wij werden vannacht opgeschrikt door hard gekakel van een van onze kippen. Na het schijnen van een zaklamp in de ren bleek er een forse egel achter een kip aan te zitten. Met kippenveren in zijn bek keek de egel in het licht van de zaklamp. Na de kip weer in het nachthok te hebben gezet was de rust weer bewaard’. Egels zijn nachtactief. Ze eten onder meer kevers, rupsen en regenwormen. Ze zijn dol op slakken, ze eten er op een nacht wel 40, inclusief de huisjes. Maar een lekker kippeneitje weten ze ook wel te waarderen.

Leven er egels in jouw tuin? Dan is dat een compliment! Waarschijnlijk leven er verschillende planten, insecten en bodemdieren in je tuin, die belangrijk zijn voor de overleving van de egel. Als je jouw tuin aantrekkelijk wilt maken voor een egel, kun je verschillende dingen doen. Zorg bijvoorbeeld voor afwisseling tussen gras, struiken, andere planten en rommelige plekken in je tuin. Zorg dat egels de tuin in kunnen lopen door bijvoorbeeld doorkruipgaatjes in je schutting te maken. Als je de tuinen van meerdere buren op deze manier met elkaar verbindt ontstaat een zogenaamde egelsnelweg.

Hoornaar

Ank Dikkeboom uit het Franse Aix-en-Provence: ‘In een boom tegenover ons appartement – het is een soort pijnboom – zit boven in de boom een enorm hoornaar-nest. Zo groot als twee ballen bij elkaar. Het is geweldig gemaakt en heel bijzonder’.

De Europese hoornaar wordt ook wel de paardenwesp genoemd en is algemeen in landen als Frankrijk en Nederland. Deze ‘superwesp’ is gemiddeld 30 mm groot en geel, zwart en bruinrood gekleurd. Zo tegen het einde van augustus legt de koningin van het hoornaar-volk haar eitjes waar mannetjes en nieuwe koninginnen uit voortkomen. De mannetjes en nieuwe koninginnen vliegen uit en paren, waarna de mannetjes sterven en de koninginnen een plekje zoeken om te overwinteren. Sinds 2017 hebben we in Nederland ook een exotische hoornaar-soort rondvliegen. Deze Aziatische hoornaar is afkomstig uit Zuidoost-Azië en is bezig aan een opmars in ons land.

