Fenolijn 1 mei 2022

Robert Remijnse uit Zeeuwse Terneuzen meldt: ‘Op Koningsdag ging ik een rondje fietsen. Op een gegeven moment kwam ik langs een mooi stuk weiland van het Zeeuws Landschap. Op het prikkeldraad zaten twee roodborsttapuiten, een mannetje en een vrouwtje. In Engeland noemen ze deze prachtig gekleurde vogels ‘stonechat’. De reden hiervan is dat het geluid van de roodborsttapuit klinkt alsof je twee keitjes tegen elkaar slaat.’ De mannetjes zijn goed te herkennen aan de zwarte kop, de witte hals en de feloranje borst. De roodborsttapuiten in Nederland broeden vooral op de zandgronden en langs de hele Nederlandse kust.

Netty van Leek uit het Brabantse Bergeijk meldt: ‘Vanmiddag zagen we de bonte vliegenvanger in onze achtertuin weer voor de eerste keer. Al drie jaar op rij hebben ze in dezelfde nestkast gebroed. Dit jaar wilde de vogels iets anders en probeerde tevergeefs een nestkast te kraken waar al een pimpelmees aan het nestelen was. Ik ben benieuwd of hij een keuze kan maken uit een van de 30 andere nestkasten in de tuin’. De bonte vliegenvanger overwintert in tropisch West-Afrika. In Nederland komt de bruin-witte vogel vooral voor in het oosten van het land. Op het menu staan niet alleen vliegen, maar ook muggen, vlinders, libellen en sprinkhanen. Vanaf een zitpost maakt de bonte vliegenvanger korte vluchten, waarbij ze de insecten proberen uit de lucht te pakken.