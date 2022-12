Fenolijn 1 januari 2023

Hans Gartner uit het Friese Nes: ‘Als ik op de dijk kom en ik kijk naar het noorden dan hoor ik een geluid, wat ik heel lang niet gehoord heb. Dat zijn de eidereenden. Een geweldig geluid!’. In de winter zijn de ‘eiders’ massaal te vinden in het Waddengebied. Dat zijn voor een deel exemplaren die hebben gebroed rond de Oostzee. Eidereenden broeden sinds 1906 in duinen en kwelders in het Nederlandse Waddengebied. Deze forse eend is een kustgebonden zeevogel. De eider leeft van schelpdieren, krabben en kreeftachtigen, en broedt op eilanden en andere rustige plaatsen nabij de zee. De meeste eidereenden broeden in Arctische streken. Nederland ligt aan de zuidgrens van het broedareaal.