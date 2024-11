Fenolijn 1 december 2024

Een hele late boerenzwaluw, bloeiende herfsttijloos, de eerste smienten, twee prachtige vuurgoudhaantjes, een zwerm spreeuwen, putters die zich tegoed doen aan de pitten van de zonnebloemen, bijen in de klimop, een dagkoekoeksbloem en een ontmoeting met een wolf in Wolfheze. Deze waarnemingen zijn zondag te horen op de Vroege Vogels fenolijn (het nummer is 035-6711338 ).

Lykele Zwanenburg uit Dronten in Flevoland: ‘Vanaf de Vossemeerdijk nabij Roggebotsluis zag ik mijn eerste mooie groep grote zaagbekken. Even later zag ik in het Veluwemeer, nabij Elburg, de eerste groep van 150 kleine zwanen. Beide soorten zijn laat aangekomen uit het noorden om de winterperiode hierdoor te brengen’. Kleine zwanen bezoeken elke winter ons land. Dan komen deze wintergasten vanuit de Russische toendra, waar ze broeden. Wanneer ze hier komen om te overwinteren en op te vetten, zoeken de kleine zwanen eerst de grote open wateren op. Daar eten ze voornamelijk waterplanten. Daarna verschuiven ze naar graslanden en akkers, waar ze eiwitrijk gras, resten van bieten, aardappelen en mais eten. De kleine zwaan is de kleinste van de drie zwanen die in Nederland voorkomen. Hij is beduidend kleiner dan de andere zwanen. Deze wintergast heeft een zwarte snavel met een gele vlek.