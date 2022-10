Faunabescherming verdenkt Park de Hoge Veluwe van tam maken wolf

Stichting De Faunabescherming verdenkt de directie van Het Nationale Park De Hoge Veluwe ervan dat die een of meer wolven die in het park leven tam heeft gemaakt. Het is volgens De Faunabescherming "zeer verdacht" dat een wolf in het park mensen nadert en zelfs bezoekers opzoekt. Elders in Nederland of in de omringende landen doen wolven dat niet, aangezien het heel schuwe dieren zijn. De dierenrechtenorganisatie heeft aangifte bij de politie gedaan en wil dat er een onderzoek en eventueel vervolging wordt ingesteld tegen de parkdirectie.