Faunabescherming mag bezwaar maken tegen sluiting Kroondomein

Koning Willem-Alexander laat elk najaar een deel van het kroondomein afsluiten. Dat is volgens de rentmeester nodig voor het wildbeheer, maar bekend is dat de koning in die tijd ook jaagt op Het Loo. De koning krijgt net als elke natuurbeheerder subsidie voor het beheer van Kroondomein Het Loo. Volgens De Faunabescherming worden de subsidieregels voor natuurbeheer overtreden en daarom wil de stichting dat de koning de miljoenensubsidie die hij de laatste vijf jaar kreeg terugbetaalt.