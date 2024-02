Paradijsvogels, fascinerende fossielen, en alle overige onderwerpen

Wat voor de meeste mensen een ribbel of een buisje in een steen is, is voor Bram Langeveld een kijkje ver terug in de tijd. Vanaf kinds af aan is hij geïntrigeerd door de versteende resten van organismen: fossielen. In zijn nieuwe boek ‘Fascinerende fossielen’ neemt Bram ons aan de hand van 50 Nederlandse fossielen mee naar verdwenen werelden.