Familie Schotse hooglanders | Zelf Geschoten

In een Gelderlands weiland staat deze familie Schotse hooglanders te grazen. Het kalfje loopt de moeder. Deze video is van Ieneke Meijboom-Baggerman.

Aan de hoorns kun je zien dat het een koe is, want ze wijzen meer naar boven. Bij een stier wijzen de hoorns naar voren. Schotse hooglanders kunnen achttien jaar worden. In die tijd kan een koe wel zo'n vijftien kalveren ter wereld brengen. De draagtijd is tien maanden.