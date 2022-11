Familie baardman op pad | Zelf Geschoten

De baardman heeft een bijzondere eigenschap: in de zomer eten ze vooral insecten en spinnen en hun verteringskanaal is daarom aangepast aan het verteren van dierlijke eiwitten. Maar in de winter zijn er amper insecten en verandert hun verteringskanaal om juist rietzaad efficiënt te verteren. Ondanks deze handige adaptatie slaan ze een insect in de winter ook niet af.