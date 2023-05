ExxonMobil acht klimaatneutrale wereld in 2050 onwaarschijnlijk

Olie- en gasconcern ExxonMobil denkt dat het "hoogst onwaarschijnlijk" is dat de wereld in 2050 klimaatneutraal is. Volgens het Amerikaanse bedrijf zou een dergelijk scenario namelijk gepaard gaan met een fikse daling van de levensstandaard van mensen. ExxonMobil denkt niet dat iedereen daar zo makkelijk mee akkoord zou gaan.