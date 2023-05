Extreme hitte in Sevilla wordt fataal voor paard

In de Zuid-Spaanse stad Sevilla, in Andalusië, is een paard bezweken dat een koets met toeristen trok in de extreme hitte die de regio teistert. Omstanders snelden nog toe om het dier water te geven, maar dat was tevergeefs. Het tweede paard van de koets vertoonde eveneens tekenen van uitdroging, maar overleefde wel. Naar de eigenaar loopt een onderzoek om te bepalen of hij schuldig is aan dierenmishandeling.