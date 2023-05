Extreem giftige slang en agressieve hagedis ontdekt

Wetenschappers hebben in Zuidoost-Azië in 2021 en 2022 zo'n negentig nieuwe diersoorten ontdekt. Ze vonden onder meer een hagedis met een blauwe kuif in Cambodja, waarvan de mannetjes snel territoriaal zijn en agressief hun eieren beschermen. In Myanmar en China werd een "zeer gevaarlijke" slang gevonden die extreem giftig is.