Extra schoonmaakbeurt voor veetransporten tegen Afrikaanse varkenspest

Afrikaanse varkenspest is een zeer besmettelijke virusziekte, die ongevaarlijk is voor mensen maar dodelijk voor varkens en zwijnen. De ziekte komt al een paar jaar voor in met name Oost-Europese landen en duikt af en toe ook in Duitsland op. In de Nederlandse grensstreek staan waarschuwingsborden tegen de verspreiding van varkenspest. Zo mogen mensen varkens en wilde zwijnen niet aaien of voeren. Etensresten, die wilde zwijnen aanlokken, moeten in goed afgesloten afvalbakken worden gegooid.