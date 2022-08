Extra pompen in IJssel voor voldoende water in Twentekanaal

De waterstanden op de IJssel staan extreem laag. De verwachting is dat dit de komende tijd aanhoudt. Hierdoor staan de waterstanden op de IJssel onder druk en zijn extra maatregelen nodig, zoals de tijdelijke extra pompen bij gemaal Eefde. De extra pompcapaciteit bij gemaal Eefde vormt overigens geen garantie op het uitblijven van watertekorten deze zomer. De Landelijke Coördinatiecommissie Waterverdeling (LCW) kan besluiten om de aanvoerhoeveelheid via gemaal Eefde te beperken, met het oog op eventuele problemen op de IJssel of het IJsselmeer. Van een dergelijk besluit is op dit moment geen sprake.

Dijkgraaf Hein Pieper van Waterschap Rijn en IJssel: “Het is extreem droog. We nemen als waterschappen en Rijkswaterstaat onze verantwoordelijkheid door nu in te grijpen. Daarmee kunnen we een deel van ons gebied langer van water voorzien. De verwachting is dat deze situatie nog zeker acht weken aanhoudt.”