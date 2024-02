Extra groen nodig in steden tegen droogte en hitte

Om Nederlanders tegen hitte en droogte te beschermen is er minstens 200 vierkante kilometer extra groen nodig in ons land. Dat melden Natuur & Milieu, Staatsbosbeheer, Vogelbescherming Nederland en ANWB op basis van een onderzoek naar een landelijke groennorm. De organisaties overhandigen het rapport vrijdag aan demissionair ministers Hugo de Jonge (Binnenlandse Zaken) en Christianne van der Wal (Natuur en Stikstof).

Die groennorm, die moet gaan gelden voor gemeenten, is volgens de organisaties nodig om de vergroening van Nederlandse steden op gang te brengen. De norm geeft aan hoeveel groen er vereist is en aan welke criteria het moet voldoen. "Groen in stedelijke gebieden biedt niet alleen een esthetische waarde, maar het is ook essentieel voor het behoud van de biodiversiteit, het verbeteren van de gezondheid van mensen en het aanpassen aan de veranderende klimaatomstandigheden zoals verdroging, wateroverlast en hittestress", zo melden de organisaties.