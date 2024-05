Extra bos voor twee Zuid-Hollandse recreatiegebieden

Gedeputeerde Berend Potjer (natuur) is blij met de extra hectares en geeft aan dat het hier niet bij blijft. "Samen met het Rijk en andere provincies hebben we afgesproken dat we voor 2030 10 procent meer bos gaan aanleggen. Bos voor waterbuffering, biodiversiteit, het klimaat of gewoon, bos om in te wandelen." Het aanleggen van nieuwe bossen is een van de plannen waarmee de provincie werkt "aan een Zuid-Holland waar we ook in de toekomst goed kunnen leven".