Extinction Rebellion voert actie bij kolencentrale Eemshaven

Vandaag hebben rebellen van Extinction Rebellion (XR) door heel Nederland actie gevoerd tegen de fossiele industrie. Zo ook bij de RWE kolencentrale in de Eemshaven, in 2019 de grootste CO2-uitstoter in Nederland na Tata Steel. Ongeveer 35 rebellen hielden een manifestatie op één van de toegangswegen tot de centrale waardoor het verkeer van en naar de centrale hinder ondervond.

Woordvoerder Leo van Kampenhout van Extinction Rebellion: 'Iedereen weet dat kolencentrales zo snel mogelijk gesloten worden vanwege de klimaatcrisis en dat werknemers in deze centrales geholpen moeten worden met omscholing en nieuw werk in bijvoorbeeld de hernieuwbare energiesector. Deze rechtvaardige transitie wordt echter belemmerd door de absurde claim van 1,4 miljard euro die RWE eist van de Nederlandse staat, oftewel van belastingbetalers zoals u en ik. Geld dat we kwijt zijn aan dit soort claims kunnen we niet gebruiken om de arbeiders te helpen. Daarom protesteren wij vandaag in de Eemshaven voor snelle sluiting van de RWE centrale en een rechtvaardige compensatie voor de werknemers en niet voor de aandeelhouders.'