Extinction Rebellion luidt op koopavond noodklok voor klimaat

Extinction Rebellion maakt zich zorgen en vraagt: "Hoe maakt de gemeente Utrecht haar inwoners duidelijk dat er een crisis gaande is die onze manier van leven - reizen en eten, produceren en consumeren - ter discussie stelt? De groep vindt dat inwoners onvoldoende informatie krijgen aangeboden over de ernst van de situatie. "Dit is negatief van invloed op het draagvlak voor effectief klimaatbeleid. Voor het ontbreken van een duidelijke gemeentelijke communicatiestrategie over de klimaatcrisis doet XR Utrecht een concrete suggestie: zet een Klimaatklok in om de ernst van de klimaatcrisis te agenderen.

XR ziet dat de Klimaatnoodtoestand in juli 2019 van de Gemeente Utrecht zich tot nu toe nog onvoldoende heeft vertaald in actie. "Gaan we op de huidige voet verder, dan hebben we nog maar 6 jaar te gaan tot we de grens van 1,5 graad, zoals afgesproken in het klimaatakkoord van Parijs, overschrijden. Passeren we deze grens, dan kunnen we er zeker van zijn dat Utrecht geen droge voeten houdt. In 2100 ligt Utrecht dan niet aan, maar in Zee. De tijd dringt. Daarom luidt XR Utrecht de noodklok."