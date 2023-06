Explosie van orchideeën op Groene Grens | Video

Tien jaar geleden was de Groene Grens nog maïsland en saai Engels raaigras, of 'grasfalt' zoals sommigen dat noemen. Maar Verbeek zag direct de potentie, toen hij bij het ontwerp van het natuurgebied werd betrokken. "In de slootkanten zagen we ruw walstro groeien, wat een indicator is van blauwgrasland." Blauwgrasland is een oud natuurtype dat je kan herkennen aan de 'blauwige' grassoorten die er groeien, maar ook aan de blauwe bloemen zoals gentianen.

Het geheim van het ontwerp van zo'n succesvol natuurgebied? "Eerst goed kijken en dan pas iets doen. Of juist iets laten", zegt Verbeek. "We hebben hier heel goed gebruik gemaakt van de kwelstromen die van de Veluwe komen, van de kalklagen in de bodem en van de afwisseling van zure of juist heel basische omstandigheden. En we hebben maaisel gebruikt uit naburige blauwgraslanden. Door de zaden uit de regio, die in dat maaisel zaten, is dit nu zo'n rijk gebied geworden."