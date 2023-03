Experts: verkiezingen veranderen niks aan de groene opgaven

De grote verkiezingswinst van de BBB verandert niets aan de grote opgaven waar Nederland voor staat op het gebied van natuur, klimaat en waterkwaliteit. Deskundigen zeggen dat tegen het ANP. "We hebben Europese verplichtingen en daar hebben we aan te voldoen. En we zitten nog altijd met de uitspraak van de Raad van State. Je zult daarom toch echt stikstofbeleid moeten voeren", zegt stikstofkenner en hoogleraar aan de Universiteit Leiden Jan Willem Erisman. Wim de Vries, eveneens gespecialiseerd in stikstof, denkt er net zo over. "We gaan daar niet zomaar mee wegkomen."