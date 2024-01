Experts maken plan om parkinsonrisico van pesticiden te testen

"We tasten nog grotendeels in het duister over de veiligheid van deze middelen. Dat komt omdat de huidige toelatingscriteria voor pesticiden te weinig inzicht geven in het risico op parkinson en andere hersenziekten", legt Bloem uit in een bericht van het Radboudumc. "Wij stellen nu een helder plan van aanpak voor waarmee die veiligheid wel op een goede manier beoordeeld kan worden."