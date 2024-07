Experts: "Door afschakelen loopt Nederland duurzame energie mis"

Volgens Energieopwek.nl, dat onder meer wordt ondersteund door Gasunie, netbeheerder TenneT en het Nationaal Klimaat Platform, is in de afgelopen drie maanden zo'n 1700 gigawattuur aan duurzame stroom "niet geoogst". Dat zou wel kunnen als er genoeg batterijen en zogeheten elektrolysers waren om de elektriciteit op te slaan en er waterstof van te maken. Gascentrales hoeven dan minder hard te draaien om stroom op te wekken en de industrie zou een deel van het gasgebruik kunnen vervangen door waterstof, redeneren de volgers van de duurzame energieproductie verder.

"Volgens de modellen van Energieopwek had dit in het tweede kwartaal 350 miljoen kubieke meter gas gescheeld. Dat is voldoende om alle gebouwen in een stad als Den Haag mee te verwarmen", klinkt het.