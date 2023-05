Experiment naar doodhoutkevers in vers gekapte bomen

Het zijn misschien wel de meest onzichtbare kevers want hun favoriete plek is achter en onder de bast van een dode boom: de doodhoutkevers. Bij mooi weer kun je ze soms in de zon aantreffen. Toch zijn ze heel belangrijk voor het ecosysteem omdat ze het dode hout omzetten in voedingsstoffen. Onder de basten doen ze zich onder andere tegoed aan een voedselrijke laag, de zogenaamde kiemlaag of cambium. De kevers leggen hier hun eieren en de larven eten het op. Er komen bij de ontbinding van de boom verschillenden soorten doodhoutkevers op het hout af. Maar welke soorten zijn dit nu precies? En als bosbeheerders hun bomen moeten kappen omdat ze ziek zijn of voor onderhoud, wat is dan de beste manier van kappen voor de doodhoutkevers?