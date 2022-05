Experiment Elspeter Heide: hoe reageert publiek op Spaanse waakhonden

Toen de eerste wolf van Nederland zich in 2019 op de Veluwe vestigde, schafte schaapherder Daphne van Zomeren direct wolfwerende netten aan. Die hielden wolven 's nachts op afstand. Dat werkte goed, totdat drie wolven in oktober vorig jaar ineens overdag een schaap grepen. Schaapskuddes zwerven overdag over de heide om die te begrazen en kunnen dan dus niet achter hekken of netten met stroom worden gehouden. Daarom zijn nu twee Mastin Espanol de Trabajo's aangeschaft, een hondenras dat in Spanje vaker schaapskuddes beschermt.