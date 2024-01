Expeditie 10: we duiken in de molshoop

Ook al is het winter en laten mollen zich niet zien, toch gaat Dieuwertje met de kleuters van de Montessorischool Azalea uit Amsterdam-Noord naar buiten, op zoek naar het huis van de mol. Want molshopen zijn er volop met dit koude weer. Regenwormen zitten diep in de grond door de kou en de harde bodem. Daardoor moeten mollen diep graven.

De mol is een van de tien leden van Expeditie 10, het project van Vroege Vogels om zoveel mogelijk leerlingen in het basisonderwijs kennis laten maken met dieren en planten die dicht bij hen in de buurt leven. Want hoe meer je als kind weet van natuur, hoe groter de kans dat je er om geeft en deze wil beschermen!