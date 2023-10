Expeditie 10: de zomereik

Hij staat midden op het schoolplein van basisschool De Vlinderboom te Ede: de zomereik. De kinderen van groep 7 lopen er elke dag langs maar dat het een zomereik is, dat weten ze niet allemaal. Bioloog Arnold van Vliet legt de kinderen uit waar ze op moeten letten. Maar de grootste verwondering oogst hij als hij ze vertelt hoe oud de boom is. Al bijna negentig jaar staat de boom daar.

Bioloog Arnold van Vliet van de Universiteit wageningen volgt de zomereik op het schoolplein van De Vlinderboom al vanaf 2016. Dat doet hij via Growapp, een project dat hij ontwikkelde. Welk seizoen dan ook, de natuur is altijd in verandering. Soms gaat het zo snel dat je niet eens meer door hebt hoe de bomen in je straat er anders uitzien dan de week daarvoor. Daarom moeten veranderingen binnen de natuur vastgelegd worden, en dat kan al door middel van een simpele foto. Arnold ontwikkelde samen met Matthijs Begheyn van Globe Nederland de GrowApp.