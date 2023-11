Expeditie 10: de vliegenzwam

In het boek beschrijft bioloog en auteur Geert-Jan Roebers het enorme belang van de paddenstoel op aarde. Want zonder die paddenstoelen waren die bomen er niet geweest. Sterker nog, dan was er waarschijnlijk alleen maar leven in zee.



Hij neemt ons mee in de wereld van giftige reuzenpaddenstoelen en truffels die waardevoller zijn dan goud. En natuurlijk beschrijft hij het leven onder de grond, onder de grond, over hoe de schimmels een belangrijke rol spelen in ons ecosysteem spelen en hoe ze verbonden zijn met de mens. Want zonder schimmels zouden wij helemaal niet kunnen bestaan...