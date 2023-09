Exotische vlokreeft woekert in Oosterschelde

Het is een klein garnaalachtig diertje van maar 5 millimeter groot, maar hij zorgt voor grote problemen in de Oosterschelde: de Pacifische klauwvlokreeft (Ericthonius didymus). Volgens marien bioloog Peter van Bragt heeft het kleine beestje enorme impact op de natuur. Het diertje leeft in Azië, en is voor het eerst in Europese wateren gevonden in 2013, bij Venetië. In 2020 werd hij voor het eerst gezien in de Oosterschelde en het Veerse Meer. Toen zagen marien biologen maar enkele tientallen exemplaren. “Maar als je nu dus kijkt, drie jaar later, zitten er echt vele miljarden en overwoekeren ze een heel groot deel van de Oosterschelde”, aldus Van Bragt, die zelf regelmatig duikt in de Oosterschelde.