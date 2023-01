Even wachten voor de bever | Zelf Geschoten

Bevers doen het weer goed in Nederland. De bever leeft solitair of in een kleine familie in een territorium en is monogaam. Een familie bestaat over het algemeen uit een paar met jongen van dit jaar en die van de voorgaande twee jaren. Bij 2 of 3 jaar verlaten jonge bevers, net voor de geboorte van een nieuw nest, het ouderlijk territorium en gaan ze op zoek naar een eigen leefgebied.