Europese natuurherstelwet raakt van de baan

Het kabinet wilde aanvankelijk voor de natuurherstelwet stemmen, maar zwichtte met tegenzin voor de Tweede Kamer, die een tegenstem eiste. Demissionair premier Mark Rutte vindt het "dus geen verlies, want wij stemmen tegen". Hij heeft er geen bezwaar tegen dat minister Christianne van der Wal (Natuur) de Kamer nog probeerde te weerhouden van de opdracht tegen te stemmen met het argument dat Nederland de wet toch niet meer zou kunnen tegenhouden. "Dat zijn inschattingen die je altijd maakt, hè."

Van der Wal en haar collega's van de andere EU-landen zouden maandag over de natuurherstelwet beslissen. België, dat dit half jaar voorzitter is van de EU en de wet naar de eindstreep hoopte te loodsen, zint nog op een list. EU-diplomaten wijzen erop dat ministers in rechtstreeks overleg tegenstellingen soms nog kunnen overbruggen.