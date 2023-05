Europese natuurherstelwet onder vuur

Volgens de Europese Commissie is 80% van de natuur in Europa in slechte staat. Om de achteruitgang van de biodiversiteit te stoppen is er nu een plan. Vorig jaar lanceerde de Commissie haar voorstel voor een ‘Nature Restoration Law. Deze wet moet ervoor zorgen dat er voor het eerst bindende doelstellingen komen voor natuurherstel. Alle EU-lidstaten moeten de natuurherstelmaatregelen treffen voor 2030 voor ten minste 20% van de ecosystemen op het land en de zee. De landen mogen de gebieden zelf aanwijzen. Vanaf 2050 moeten de maatregelen genomen zijn voor 90 procent van deze natuurgebieden. Tot nu toe gaan de Europese natuurbeschermingsregels vooral over de aangewezen Natura 2000 gebieden (in Nederland zijn dat er 162). In de plannen staat verder dat het gebruik van pesticiden in de landbouw in 3030 flink omlaag moet zijn gebracht.