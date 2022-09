Europese Commissie wil sneller energie vergroenen om gasproblemen

Zo zouden de lidstaten traditionele energiebedrijven kunnen dwingen te investeren in groene alternatieven door bijvoorbeeld financiële meevallers extra te belasten als die bedrijven dat niet doen. Energiebedrijven kunnen bijvoorbeeld gratis zonnepanelen of isolatie aan huishoudens aanbieden, zoals in sommige steden al gebeurt. Die maatregelen helpen ook de energienota omlaag te brengen.

Voor de korte termijn wil de commissie volgens EU-bronnen de gasvoorraden in de lidstaten flink aanvullen. De opslag bedraagt nu maar zo'n 30 procent. Per 1 oktober zou een verplicht minimumniveau gaan gelden om de voorziening voor de komende winter veilig te stellen. Het precieze percentage is nog niet bepaald, maar kan volgens ingewijden richting 70 of 80 gaan.